"Pequeño J": PJ reprograma audiencia de extradición a Argentina para este viernes

El Poder Judicial (PJ) reprogramó para este viernes 3 de octubre la audiencia de extradición a Argentina del delincuente Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias "Pequeño J", capturado el día de ayer en el distrito de Pucusana.

La audiencia está prevista a realizarse desde las 2:30 de la tarde con participación de las partes involucradas a fin de resolver la extradición del delincuente a Argentina, donde es acusado de ser el autor intelectual del asesinato de 3 mujeres en Buenos Aires.

Cabe precisar que Valverde Victoriano fue detenido el día de ayer en horas de la tarde cuando se trasladaba a bordo de un tráiler frigorífico por la Panamericana Sur. El narcotraficante peruano se habría trasladado en dicho vehículo desde Bolivia.

FAMILIA NO SE ACERCA

Cabe precisar que los familiares de alias "Pequeño J" hasta el momento no se han apersonado a la comisaría de Chilca, donde se encuentra detenido, asimismo, tampoco se conoce al abogado que defenderá al delincuente en su proceso judicial.