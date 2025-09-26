Wilfredo Pedraza sobre ‘El Monstruo’: “Es inevitable que llegué en los próximos meses al Perú”

Al parecer la llegada de Erick Moreno Hernández, alías ‘El Monstruo’, al territorio peruano demorará más de lo pensado, ya que, las autoridades de Paraguay, país donde terminó detenido el último miércoles 25 de setiembre, solicitaron prisión preventiva en su contra.

Producto a esta situación, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, aseguró que a pesar de que el criminal más buscado por la Policía Nacional del Perú (PNP) se mantenga recluido en la nación vecina, solo será cuestión de meses para que rinda cuentas a la justicia en el Perú.

“Cuando alguien solicita una extradición, tiene el derecho a decir: Me someto a la extradición, renunció a la defensa (…) Eso simplifica el procedimiento (…) Está claro que este señor (Erick Moreno Hernández) se defenderá allá (Paraguay) (…) Me queda claro que sea inevitable que este señor (El Monstruo) llegué a nuestro país”, comentó.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA ‘EL MONSTRUO’?

Luego de que las autoridades de Paraguay dictaran prisión preventiva contra ‘El Monstruo’, el criminal será recluido en el penal Martín Mendoza, ubicado en la ciudad de La Emboscada, muy cerca de la capital, donde compartirá el centro penitenciario con Armando Javier Rotela, el preso más peligroso de la nación vecina.