TC declara infundado habeas corpus de Eliane Karp para declarar nula prisión preventiva

Por medio de un comunicado, el Tribunal Constitucional (TC) informó que se ha declarado infundado el habeas corpus presentado por la exprimera dama, Eliane Karp, para anular el pedido de 18 meses de prisión preventiva que tenía en su contra.

La esposa de Alejandro Toledo en estos momentos se encuentra en Israel, y no tendría planeado retornar al país, ya que, se encuentra investigada por sus presuntos vínculos con delitos de lavado de activos.

ARREMETE CONTRA LA JUSTICIA PERUANA

De acuerdo a Eliane Karp, la justicia peruana estaría sesgada, debido a que buscan que el exmandatario terminé pasando sus últimos días de vida tras las rejas, y esto no solo sería en contra de Toledo Manrique, sino que de ella misma.

“Hay un tema de racismo, hay un tema de discriminación y hay un tema de que Alejandro Toledo con muchísimos demócratas lideró la Marcha de los Cuatro Suyos, que de eso no se recuperan los fujimontesinistas. Que nos muramos en la cárcel los dos”, mencionó.