Vladimir Padilla tras captura de ‘El Monstruo’: “Paraguay no lo quiere tener en su país”

Tras conocerse la captura de Erick Moreno Hernández, alías ‘El Monstruo’, en Paraguay luego de varios meses de búsqueda, el especialista en derecho procesal penal y extradición, Vladimir Padilla, opinó sobre la situación que afrontaría el criminal más buscado en el Perú.

Durante una entrevista, Padilla mencionó que Moreno Hernández a su llegada al territorio nacional procedente del país vecino por haber sido expulsado, podría ser señalado por diversos delitos en los que resaltarían sicariato y extorsión.

“Podría ser procesado por todos los delitos que quiera porque no hay restricción alguna. A diferencia de la extradición, cuando el país que te lo entrega en cierta medida protegido, como en una caja de regalo”, mencionó el especialista.

¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÍA RECLUIDO EN UN PENAL?

Debido a los delitos que se le imputan, Vladimir Padilla manifestó que ‘El Monstruo’ podría pasar varias décadas tras las rejas. “Como pena temporal sería 35 años y dependiendo de la Fiscalía podría ser de cadena perpetua”.