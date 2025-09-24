Victor Revoredo: denuncian a coronel de la PNP por presunta tortura contra ‘Pulpo cortadedos’

En medio de la lucha para reducir la criminalidad en Trujillo, el Ministerio Público decidió abrir una carpeta fiscal contra el coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo Farfán, por el presunto delito de tortura en agravio de un integrante de ‘Los Pulpos’, conocido como el ‘cortadedos’.

Durante una entrevista en 24 Horas, el general Máximo Ramírez, director general de la Defensoría de la PNP, mencionó que la institución se encuentra decepcionada por la decisión que ha tomado la entidad de justicia. “Es increíble lo que ocurre en nuestro país”.

Ramírez precisó que actualmente los delincuentes buscan denunciar que los agentes de la PNP vienen abusando de su poder. “Ahora se están apareciendo como víctimas de violación de Derechos Humanos (…) Tenemos fiscales que se dedican a perseguir a Policías y Militares”.

¿CÓMO HABRÍAN SUCEDIDO LOS HECHOS?

De acuerdo a la información recogida por la fiscal Olga Sánchez Gavidia por parte de Jean Pierrot García Cipriano (20), quien habría detallado que Víctor Revoredo le colocó una toalla mojada en el abdomen y pasaba electricidad con el propósito de que confiese sus crímenes.