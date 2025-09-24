Aarón Alemán sobre Susana Villarán: "Está luchando por demostrar inocencia y no lo va a lograr"

El abogado penalista, Aarón Alemán, se pronunció tras el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción.

En entrevista para 24 Horas Mediodía, el letrado señaló que la situación legal de la exburgomaestre es muy delicada y, bajo su criterio, no podrá demostrar su inocencia en el proceso que se le sigue por los aportes ilícitos de las empresas Odebrecht y OAS para la campaña del No a la revocatoria del 2013.

"Está luchando por demostrar una inocencia que, bajo mi punto de vista, no lo va a lograr y va a ser condenada efectivamente, como en este caso lo está llevando la Fiscalía, con 29 años de pena privativa de la libertad", dijo.

¿VENDRÁ BARATA?

Durante el desarrollo del juicio oral, el integrante del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, anunció que el exdirector ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, vendrá al país para declarar en contra de Susana Villarán.