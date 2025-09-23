Fiscalía espera celeridad en proceso judicial contra Susana Villarán: Podría tardar cuatro años

Hoy martes 23 de septiembre se inició el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, acusada de haber recibido presuntos aportes ilícitos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS durante su gestión al frente de la comuna capitalina.

El representante del Ministerio Público recordó que las investigaciones contra Villarán se remontan al año 2022, por lo que espera que el juzgamiento no se extienda demasiado. El proceso está a cargo del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional.

Cabe precisar que uno de los implicados, José Miguel Castro, falleció, por lo que los testimonios y cargos en su contra quedaron sin efecto. El fiscal José Domingo Pérez indicó que espera que el juzgado resuelva pronto este aspecto procesal para evitar retrasos.

FISCALÍA PIDE 29 AÑOS DE CÁRCEL PARA SUSANA VILLARÁN

La audiencia de instalación se reanudará mañana y, a partir de la próxima semana, continuará los lunes y martes. La Fiscalía solicita 29 años de prisión para la exalcaldesa de Lima por delitos de organización criminal y lavado de activos.