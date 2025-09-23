Julio Rodríguez sobre juicio contra Susana Villarán: “No acabará antes de los 3 años”

En medio del juicio oral que inició contra Susana Villarán por sus vínculos en acciones ilícitas con la constructora Odebrecht, el abogado penalista, Julio Rodríguez aseguró que el futuro de la exalcaldesa de Lima se conocerá en menos de 36 meses.

De igual manera, Rodríguez precisó que existe una sobrecarga en el interior de las entidades de justicia, por lo que, considera la extensión del tiempo para conocer algún tipo de sentencia contra Villarán de la Puente.

“El Ministerio Público sabe que hay una sobrecarga que tiene el Poder Judicial (PJ). Se acaba de tener una experiencia con el juzgamiento de Ollanta Humala que duró cerca de 2 años (…) Este caso no acabaría antes de los 3 años”, mencionó.

NIEGA ACTOS DE CORRUPCIÓN EN SU GESTIÓN

Durante una entrevista en un medio local, Susana Villarán negó haber recibido algún tipo de aportes por parte de Odebrecht, dejando en claro que su gestión fue totalmente transparente, que beneficio a los ciudadanos de Lima.