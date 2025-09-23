Susana Villarán se defiende durante juicio oral: “No soy corrupta, mi gestión fue transparente”

En medio del juicio oral que se llevó a cabo en horas de la mañana contra Susana Villarán por supuestamente haber recibido aportes ilícitos de Odebrecht, la exautoridad edil salió a defenderse ante las acusaciones que tiene en su contra.

Durante una entrevista en RPP, Villarán de la Puente aseguró que desde que asumió el cargo en la Municipalidad de Lima, no le entregaron dinero de dudosa procedencia. Asimismo, precisó que su trabajo en el municipio estuvo alejado de la corrupción.

“No ha habido ninguna vinculación de los aportes con hechos de corrupción. No lo van a poder probar, porque no hay. He dañado la confianza de mucha gente al haber callado hasta 2019 (…) No soy una persona corrupta y nuestra gestión ha sido completamente transparente”, comentó en un medio local.

DELITOS DONDE ESTARÍA IMPLICADA SUSANA VILLARÁN

De acuerdo a las indagaciones realizadas por el fiscal José Domingo Pérez, Susana Villarán se encontraría involucrada en los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsas declaraciones en procedimiento administrativo y falsedad genérica, por el que se está solicitando 29 años de prisión efectiva.