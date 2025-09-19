Andrés Hurtado: INPE confirma que ‘Chibolín’ seguirá cumpliendo prisión preventiva en Lurigancho

Tras conocerse un comunicado del Poder Judicial (PJ) que ordenaba la excarcelación de Andrés Hurtado por el vencimiento de plazo de prisión preventiva por el presunto delito de tráfico de influencias, sin embargo, su abogado, Elio Riera, anunció que ‘Chibolín’, no saldrá en libertad.

Ante esta situación y a través de una publicación en redes sociales, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó las declaraciones compartidas por la defensa legal del expresentador de televisión, dejando en claro que continuará en el penal de Lurigancho.

“Luego de la revisión que realiza la Subdirección de Registro Penitenciario del INPE se detectó que Hurtado Grados presenta un proceso pendiente con mandato de detención dispuesto por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria por el delito de cohecho pasivo específico”, indican desde el INPE.

¿HASTA CUÁNDO CONTINUARÁ TRAS LAS REJAS?

Andrés Hurtado continuará tras las rejas, debido a que, cumple un periodo de prisión preventiva que vence en los primeros meses de 2026, por el presunto delito de lavado de activos.