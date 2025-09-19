Delia Espinoza sobre una eventual suspensión: La Junta Nacional de Justicia no respeta la legalidad

En conferencia de prensa, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reveló que decidió no presentarse a la audiencia pública de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la que se evaluaba su posible suspensión por seis meses, destacando que no significa que eluda el proceso.

Indicó que su defensa legal presentó varios escritos a la JNJ en ejercicio de su derecho a la defensa respecto al proceso de suspensión en su contra, los que no han obtenido respuesta. En los documentos requería se le explique, con argumentos concretos el proceso para su suspensión.

SACARLA DEL CARGO

“Hemos brindado el tiempo, el espacio necesario a la JNJ para que procedan a responder a los diversos recursos escritos que hemos presentado en estricto ejercicio del derecho a la defensa en un procedimiento que, desde su inicio, está totalmente plagado de ilegalidades e inconstitucionalidades”, señaló.

“¿Qué peligro hay de que Delia Espinoza continúe como fiscal de la Nación? ¿Acaso es un peligro que continúe enfrentando la corrupción en muchos niveles?", pregunto Espinoza Valenzuela, denunciando que "de manera exprés", la JNJ pretendería "sacarla" del cargo, "de manera inconstitucional", preguntó.

CONFLICTO DE INTERÉS

Asimismo, consideró inadmisible que haya un procedimiento en su contra por parte de personas cuestionadas por diversos casos, en referencia a los magistrados de la JNJ, que tienen un claro conflicto de interés, enfatizó.

Manifiesta que los mismos que han sido demandados ante la justicia constitucional por la reposición de la señora Benavides Vargas [...], forzando e invadiendo la autonomía del Ministerio Público de querer imponer una fiscal de la Nación [...], no se quedaron tranquilos, y ahora buscan sacarla del cargo.

AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA

La representante del Ministerio Público cuestionó también que el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, continúe en el cargo pese a tener una sentencia consentida por maltrato a su exesposa "De eso hay pruebas, no estoy señalando algo inexacto", comentó.

La fiscal de la Nación indicó que, de concretarse finalmente su salida irregular del cargo, confía plenamente en que sus colegas en la Fiscalía de la Nación actuarán siempre con autonomía.

Por último, dijo que confía en que los magistrados del Poder Judicial resolverá "con arreglo a derecho" la medida cautelar que presentó ante el procedimiento iniciado en su contra por la Junta Nacional de Justicia.