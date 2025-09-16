Anulan juicio del caso 'Escuadrón de la Muerte'

El congresista Fernando Rospigliosi reveló, a través de su cuenta de X (antes Twitter), que se anuló el juicio contra el denominado caso ‘Escuadrón de la Muerte’, proceso en el que ya existían sentencias, como la impuesta al comandante de la PNP Raúl Prado Ravines.

Prado Ravines, considerado cabecilla de este grupo, fue capturado en junio pasado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) en el distrito de Comas, tras permanecer prófugo. Sobre él pesa una condena de 35 años de cárcel, además de una orden de captura internacional y una recompensa de S/ 100 mil.

¿ANULACIÓN DE SENTENCIAS?

Según Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, la anulación del juicio podría incluso conllevar a que se revisen y eventualmente se anulen las sentencias ya dictadas contra los implicados.

La decisión judicial abre un escenario de incertidumbre sobre uno de los casos más graves que involucró a efectivos policiales en ejecuciones extrajudiciales, lo que genera preocupación en torno a la lucha contra la impunidad.