Delia Espinoza sobre posible suspensión: “Quieren sacarme de una manera irregular”

Tras conocerse que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluará este viernes una suspensión contra Delia Espinoza como fiscal de la Nación por un periodo de seis meses, la actual titular del Ministerio Público decidió pronunciarse por la iniciativa de María Teresa Cabrera.

En una entrevista con RPP, Espinoza Valenzuela aseguró que las autoridades buscan retirarla de la entidad de una manera incorrecta. Además, precisó que desde el Parlamento están jugando en pared con algunos integrantes de la JNJ, debido a que, la consideran peligrosa.

“Quieren sacarme de mala manera, irregular e inconstitucional. Es un proceso arbitrario e irregular. Están actuando desesperadamente (…) Han sido denunciados ante el Congreso, pero archivaron (…) Está clarísimo, soy incomoda y no les convengo”, manifestó.

¿POR QUÉ SE BUSCA SUSPENDER A DELIA ESPINOZA?

Desde la JNJ aducen que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no acató la resolución de la entidad, que ordenaba reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público. ¿Podrán sancionarla?