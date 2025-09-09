Delia Espinoza denuncia que su suspensión sería un “acto de prevaricato”

La fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, respondió públicamente al pedido de la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, que propone suspenderla preventivamente por seis meses en el ejercicio de sus funciones. Cabrera sostiene que Espinosa no habría cumplido con reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema, tal como dispuso una cuestionada resolución de la JNJ.

En conferencia de prensa, Espinoza rechazó la propuesta de sanción y aseguró que, de concretarse, se configuraría un “delito de prevaricato” por parte de Cabrera. “No se me puede sancionar por cumplir con la Constitución. El artículo 158 establece claramente mis atribuciones como fiscal de la Nación”, subrayó, remarcando que la JNJ le exigía una medida que consideraba contraria a la Carta Magna.

Reclamo de debido proceso

La titular del Ministerio Público también cuestionó la validez de la resolución que ordenaba la reposición de Benavides. Señaló que nunca se transparentaron las firmas de todos los magistrados que participaron en dicha decisión, ya que uno de los integrantes de la JNJ no la rubricó. Bajo ese escenario, Espinosa insistió en que no existe un acto administrativo válido que respalde el pedido en su contra.

Finalmente, la fiscal de la Nación afirmó que se someterá al debido proceso, pero exigió que previamente se resuelva la inhibición de los actuales integrantes de la JNJ, a quienes acusa de tener interés directo en el caso. “No están legalmente habilitados para seguir un procedimiento cuyo fin es ratificar su propia resolución irregular”, advirtió.