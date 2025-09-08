“Historias”: la versión de Harvey Colchado sobre la fallida detención de Alan García

El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, reveló detalles desconocidos sobre el operativo policial que terminó en la trágica muerte del expresidente Alan García en abril de 2019. En conversación con el podcast “Historias” de Panamericana Televisión, Colchado relató cómo se planificó y ejecutó la orden de detención preliminar solicitada por el equipo especial Lava Jato.

El general en retiro explicó que, días antes de la diligencia, la Diviac recibió instrucciones de realizar labores de seguimiento al exmandatario. De acuerdo con Colchado, se efectuaron vigilancias a las actividades cotidianas de García, como visitas a la Universidad San Martín, reuniones con allegados y encuentros familiares, con el fin de prevenir una posible fuga.

Imágenes inéditas del operativo

Colchado también mencionó que existen registros audiovisuales de diferentes momentos de la intervención. Entre ellos, el ingreso de los agentes al domicilio, el desplazamiento por los ambientes internos y el instante en que Alan García se encierra en su habitación. Según su testimonio, el último video muestra al expresidente ya en el suelo, con signos de haber disparado contra sí mismo y aún con vida antes de ser trasladado por el personal policial.

El exjefe de la Diviac destacó que la orden judicial respondía a una investigación fiscal por el caso Odebrecht, la misma que señalaba a García por presuntos actos de corrupción. La diligencia quedó interrumpida tras el deceso del exmandatario, quien en reiteradas ocasiones había afirmado públicamente que nunca aceptaría ser detenido ni aparecer esposado.