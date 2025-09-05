Ley de amnistía: Corte IDH hace un llamado a los jueces peruanos abstenerse aplicar la norma

Luego de que el Gobierno de Dina Boluarte promulgara la ley de amnistía para militares y policías que lucharon contra el terrorismo durante 1980 hasta el 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) decidió pronunciarse al respecto.

A través de una resolución, la Corte IDH hizo un llamado a los jueces peruanos a no aplicar la norma, debido a que, se tiene que esperar una respuesta por parte de las autoridades nacionales a los deudos de las víctimas que fallecieron en los años mencionados.

"Disponer que la orden de no innovar, conforme al control de convencionalidad, compete al Estado en su conjunto, sus diferentes órganos y operadores de justicia, en especial a la rama judicial, y los diversos tribunales ante quienes se presenten solicitudes de aplicación de la Ley N° 32419 “Ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y funcionarios del Estado que se encuentran sin sentencia firme por hechos vinculados con la lucha contra el terrorismo en el período 1980-2000”, se lee en el pronunciamiento.

NO SOMOS COLONIA DE NADIE

Previo a conocer la recomendación de la Corte IDH, la mandataria Dina Boluarte durante una actividad oficial decidió enviarle un mensaje a la entidad, asegurando que hace miles de años terminó la época del virreinato por lo que actualmente el país no es colonia de nadie.