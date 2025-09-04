Abogado de Gino Ríos sobre denuncia de su expareja por agresión: “No hubo violencia”

Luego del destape de un medio de comunicación que dio a conocer que el actual presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, contaba con una denuncia de agresión contra su expareja, por lo que, se pedía su salida de la entidad judicial.

Este jueves 4 de setiembre se iba a evaluar su permanencia, sin embargo, se registró una serie de inconvenientes en la audiencia que se iba a realizar. Ante esta situación, los abogados de Ríos Patio aseguraron que su cliente era inocente. “No hubo violencia”, declaró Julio Rodríguez.

Además, Rodríguez enfatizó que el periodo donde su cliente fue denunciado, se realizaron los exámenes correspondientes, los cuales arrojaron el mismo resultado entre el presunto agresor y la víctima. “El peritaje que le practicaron a ambos, arrojó que tenían malestar psicológico”.

BUSCARON UNA AUDIENCIA PRIVADA

Para que no suceda este tipo de inconvenientes, previo a que se lleve a cabo, la audiencia, se recomendó que todo se realice de manera reservada, sin embargo, todo eso habría pasado por alto por lo que se decidió postergar la junta.