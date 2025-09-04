Martín Vizcarra dejó penal de Barbadillo: reiteró que no existía justificación para una prisión preventiva

Esta tarde, el expresidente Martín Vizcarra abandonó el penal de Barbadillo, en la puerta lo esperaban decenas de simpatizantes de su agrupación política Perú Primero, que llegaron saludarlo desde la mañana.

En sus primeras declaraciones a la prensa, volvió a reiterar que no existía justificación para una prisión preventiva y que fueron 22 días muy difíciles. Luego abordó un vehículo que lo esperaba, se dirigía a su domicilio.

INMEDIATA EXCARCELACIÓN

En la víspera, la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Suprema emitió un fallo por unanimidad que ordenaba la inmediata excarcelación de Vizcarra Cornejo, pues su prisión preventiva carecía de sustento legal.

Como se recuerda, el expresidente fue apresado el pasado 13 de agosto tras la orden de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por el 'Caso Lomas de Ilo' y el 'Hospital Regional de Moquegua'.