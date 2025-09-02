Delia Espinoza presenta denuncia constitucional contra Juan José Santiváñez

Al parecer nuevos problemas en los poderes del Estado comenzarán muy pronto. La titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, decidió presentar una denuncia constitucional contra el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez.

De acuerdo al documento enviado por Espinoza Valenzuela, Santiváñez Antúnez habría cometido unos supuestos delitos en agravio del Perú, como negociación incompatible, y otros más, mientras ejercía el cargo de ministro del Interior (Mininter).

La denuncia presentada por Delia Espinoza fue remitida de inmediato a la Mesa Directiva del Congreso, que actualmente es presidida por José Jerí, para realizar una evaluación y deliberar si se continuará con el proceso de la fiscal de la Nación.

BUSCARÍAN SACARLO DEL CARGO

Ante el cuestionado nombramiento de Juan José Santiváñez en el Minjusdh, diversos congresistas como el integrante de Renovación Popular, Diego Bazán, estarían buscando tener las firmas necesarias para censurarlo del cargo.