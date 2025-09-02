Julio Rodríguez sobre Alejandro Toledo en caso Ecoteva: “Le darán una condena de 16 años”

El miércoles 3 de setiembre desde las 2:15 p.m. el Poder Judicial (PJ) tomará la decisión de dictar una sentencia contra Alejandro Toledo por sus vínculos en el denominado caso Ecoteva, por el que están solicitando más de 15 años de cárcel.

Previo a conocer el veredicto del PJ, el abogado penalista, Julio Rodríguez, decidió opinar al respecto del futuro que le espera al expresidente y aseguró que la entidad de justicia condenará a Toledo Manrique, debido a todas las pruebas mostradas.

“El caso había acumulado enormes cantidades de elementos de prueba. Creo yo que han sido de la contundencia suficiente, no solo para permitir la extradición de Toledo, sino que, al día de hoy para que el resultado de mañana sea de condena (…) Para los intereses de Toledo estamos ante una condena que será de 16 años”, comentó.

NO HAY MARCHA ATRÁS EN EL FUTURO DE TOLEDO

De acuerdo a Julio Rodríguez, el futuro de Alejandro Toledo ya estaría escrito, debido a que, las autoridades de justicia han presentado elementos contundentes del vínculo del exmandatario con el caso Ecoteva.