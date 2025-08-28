Nicanor Boluarte: carpeta fiscal revela que buscaba arraigo laboral a través de una empresa minera

A menos de 48 horas de haberse realizado el allanamiento en la vivienda de Nicanor Boluarte, la carpeta fiscal que lleva su caso, reveló que el hermano de la presidenta Dina Boluarte, habría buscado un arraigo laboral por medio de una empresa minera.

En el documento compartido por el Ministerio Público, señala que Boluarte Zegarra habría al estudio jurídico Tenorio en los dos primeros meses del 2025, con el propósito de tratar de convertirse el consultor de la entidad mencionada.

FOTOGRAFÍAS DELANTE A NICANOR BOLUARTE

La carpeta que tiene la Fiscalía en contra de Nicanor Boluarte adjunta una fotografía del pariente de la mandataria en el denominado estudio, lo que podría complicar la situación del hermano de Dina Boluarte en las siguientes investigaciones.

De acuerdo al abogado de Boluarte Zegarra, Luis Vivanco, desmintió que su patrocinado haya estado buscando algún tipo de arraigo laboral y enfatizó que el propietario del estudio Tenorio, presta sus instalaciones para realizar reuniones.