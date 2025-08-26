Ollanta en audiencia del PJ: "Si hubiera querido asilarme, me hubiera asilado hace tiempo"

El expresidente de la República, Ollanta Humala, participó de la audiencia judicial en donde se evaluó su pedido de suspensión de ejecución provisional de pena por el delito de lavado de activos por el que fue sentenciado en primera instancia a 15 años de cárcel efectiva.

Desde el penal de Barbadillo, el exmandatario la hipótesis de la Fiscalía sobre un posible peligro de fuga del país por parte suya e indicó que se está quedando en el país para "defender su honor" y su "inocencia", respecto al delito por el cual fue sentenciado.

"Nosotros estamos defendiendo nuestra inocencia. Si hubiera querido asilarme, me hubiera asilado hace tiempo. Por el bienestar de mis hijos y de mi esposa debo seguir acá, defendiendo nuestro honor e inocencia", dijo.

ARRAIGO FAMILIAR

Asimismo, Humala Tasso señaló que la garantía de su permanencia en territorio nacional se sustenta en su arraigo familiar: "El arraigo familiar está porque mi familia depende económicamente de mi", sostuvo.