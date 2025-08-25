Gino Rios: JNJ inicia proceso de vacancia contra presidente de la institución

Luego de que se comenzara el proceso para evaluar una vacancia contra Gino Ríos, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que se admitió el documento que solicita la exclusión del magistrado de la presidencia de la institución.

“Se ha decidido iniciar un proceso de vacancia en contra del miembro titular del Pleno de la Junta Nacional de Justicia del señor Gino Augusto Tomás Ríos Patio”, se puede leer en la resolución compartida desde la propia JNJ.

De igual manera, en el pronunciamiento de la entidad, se pudo conocer que la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, será la persona encargada de llevar el caso de Ríos Patio, que podrían culminar con su salida de la institución.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A GINO RÍOS?

Un informe periodístico reveló que, en 2011, se emitió una sentencia contra Gino Rios, por el delito de maltrato psicológico en prejuicio de su exesposa, sin embargo, el integrante de la JNJ aseguró que no tenía nada que ver con las imputaciones en su contra.