Juez Concepción Carhuancho rechaza aplicar ley de amnistía mediante control difuso

El juez Richard Concepción Carhuancho decidió aplicar la figura del control difuso para no acatar la ley de amnistía promulgada por el gobierno de Dina Boluarte, que beneficia a policías y militares procesados por hechos ocurridos durante el conflicto armado interno en las décadas de 1980 y 1990.

El control difuso es una facultad que permite a los magistrados inaplicar una norma cuando consideran que es incompatible con la Constitución o con convenios internacionales suscritos por el Perú.

PRIMER CASO EN EL PAÍS

En este caso, Concepción Carhuancho resolvió que la ley no puede aplicarse al coronel en retiro Arturo Luis Castro Arias, investigado por el presunto delito de homicidio calificado, por lo que el proceso judicial en su contra continuará.

Se trata de la primera decisión judicial que se conoce en el país respecto a la amnistía, en la que un juez opta por inaplicar la norma mediante control difuso. Expertos sostienen que otros magistrados podrían adoptar el mismo criterio en futuros procesos si consideran que la ley vulnera la Constitución o los tratados internacionales de derechos humanos.