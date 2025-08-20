JNJ inicia proceso para evaluar pedido de vacancia contra Gino Ríos

Tras conocerse la sentencia por violencia familiar que tiene Gino Ríos, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) comenzó el proceso para evaluar el pedido de vacancia contra el magistrado con el propósito de saber si continua o es retirado de la entidad.

De acuerdo al documento compartido por la propia JNJ, Ríos Patio tendrá un periodo de cinco días hábiles para poder recabar todas las pruebas necesarias que acrediten que no tiene nada que ver con las imputaciones del que es señalado.

¿DE QUE SE LE SEÑALA A GINO RÍOS?

Tras las revelaciones en un programa televisivo, la acusación contra Gino Ríos Patio, la cual tiene una sentencia emitida en 2011 involucra al presidente de la JNJ por los delitos de maltrato psicológico en agravio de su exesposa.

Cabe precisar que, Ríos Patio deslindó y negó cualquier tipo de imputación en su contra, recalcando que no tiene ningún tipo de antecedente penal, precisando que la presunta agresión contra su expareja fue tipificada hace 10 años atrás.