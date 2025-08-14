Abogado penalista sobre Vizcarra: “Debería pedirse prolongación de plazo de prisión preventiva”

Tras conocerse la decisión del juez Chávez Tamariz de dictar cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, el abogado penalista, Aaron Alemán, enfatizó que el Ministerio Público podría solicitar la extensión del tiempo de la medida dictada contra el expresidente.

“Estamos hablando de casi 200 medios de prueba que la Fiscalía tendría que oralizar y darse la oportunidad a la defensa para que pueda cuestionar (…) Desde mi punto de vista, siendo que se está desarrollando una vez por semana el juicio oral, sería insuficiente el plazo con lo cual la Fiscalía oportunamente antes de que vence el plazo dictado por el juez Tamariz, debería hacer un requerimiento de prolongación de plazo de prisión preventiva”, comentó.

Del mismo modo, el letrado aseguró que las investigaciones realizadas hasta el momento se han realizado de una manera adecuada, por lo que, consideró que no habría ningún tipo de influencia. “Se ha elaborado una resolución de acorde a derecho donde se cumplen los tres factores para dictar prisión preventiva (…) Ha sido una investigación pulcra”.

PRONUNCIAMIENTO DE MARTÍN VIZCARRA

Antes de conocer la decisión de prisión preventiva en su contra, Martín Vizcarra compartió un video por medio de su cuenta de TikTok, plataforma que utilizaba continuamente, y enfatizó que el ya tenía conocimiento del veredicto que iba a tomar el juez Tamariz. “Ya sabía”.