Alejandro Toledo habría sufrido descompensación durante audiencia, revela su abogado

En medio del juicio oral contra Alejandro Toledo por el denominado caso Ecoteva, el abogado del expresidente, Roberto Su, reveló que su patrocinado presentó una serie de problemas en su salud, por lo que pidió a la jueza del caso retirarse de la audiencia.

“He encontrado a mi patrocinado con escalofríos y temblores. Le han tomado la presión arterial. Estaba descompensado de 100/60 con escalofríos y temblores. Tiene dificultades para hablar por algunos minutos”, comentó la defensa legal.

Del mismo modo, el abogado mencionó que todo esto habría sido producto a que no tomó las pastillas que le recetaron los especialistas de la salud. “Debió recibir sus medicamentos temprano, pero se quedó hasta tarde (haciendo otras cosas). Le dieron (píldoras) a las 11:00 a.m., pero no se ha podido estabilizar para estar bien”.

CASO ECOTEVA: ¿A QUIÉNES INVOLUCRA?

El Ministerio Público solicita 19 años de prisión efectiva contra Alejandro Toledo, sin embargo, el expresidente no es el único que se encuentra involucrado en el caso Ecoteva, sino que también, la ex primera dama Eliane Karp, quien podría ir a la cárcel por ocho años.