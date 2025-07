Martín Vizcarra: "He estado en las fronteras por motivos políticos y siempre he regresado a Lima"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra participó este martes en la audiencia del Poder Judicial donde se evaluó el recurso de apelación presentado por la Fiscalía respecto a la decisión tomada sobre el pedido de prisión preventiva por 6 meses contra el exmandatario.

Como se recuerda, el PJ rechazó la petición del Ministerio Público y dictó comparecencia con restricciones contra el exjefe de Estado, así como la imposición de una serie de reglas de conducta.

¿QUÉ DIJO VIZCARRA?

Durante su intervención, Vizcarra Cornejo rechazó el requerimiento fiscal en su contra y aseguró que no existe peligro, pues ya ha estado en zonas fronterizas con los países vecinos y siempre ha regresado a la capital.

"La mayor prueba de que no hay ninguna voluntad de evadir a la justicia y salir del país es que he estado en las propias fronteras por motivos políticos y siempre he regresado nuevamente a Lima, que es la ciudad donde actualmente radico", sostuvo.