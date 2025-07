Abogada de Keiko: “Esta acusación debe tener las mismas falencias que la anterior”

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, se pronunció tras el anuncio del Ministerio Público sobre una nueva acusación presentada por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco del caso Lava Jato. En esta nueva acción fiscal, se solicita 35 años de prisión efectiva para la lideresa de Fuerza Popular, así como para otros 14 imputados y dos personas jurídicas vinculadas al partido. La acusación se sustenta en presuntos aportes ilícitos durante las campañas presidenciales del 2011 y 2016.

Losa expresó su sorpresa al señalar que la defensa no ha sido notificada oficialmente. “Nos llama poderosamente la atención que lo hubiera hecho sin el expediente judicial”, declaró en entrevista. Asimismo, indicó que no se trata de un procedimiento válido si no se respeta el debido proceso: “Debiera devolverse esta acusación y, en su momento, cuando cumpla el procedimiento preestablecido y nos sea notificada formal y válidamente, desde luego que vamos a hacer valer nuestro derecho y vamos a oponernos”.

Defensa legal anticipa impugnación y denuncia irregularidades

La abogada también cuestionó la solidez del documento fiscal, al recordar los antecedentes del caso: “Si la anterior acusación fue devuelta tantas veces, corregida y enmendada tantas veces, no me queda la menor duda de que esta debe de tener las mismas falencias”. En ese sentido, Losa anticipó que, una vez recibida formalmente la acusación, presentarán los recursos legales correspondientes para impugnarla.

El caso, que ya había sido anulado por el Poder Judicial en un proceso anterior, ahora deberá pasar por la etapa de control de acusación, en la que se evaluará si el documento presentado por el fiscal Pérez cumple con los requisitos legales. La defensa de Fujimori insiste en que este paso no puede continuar si no hay una notificación adecuada, lo cual pondría en riesgo el principio de defensa y el respeto al debido proceso.