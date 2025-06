Martín Vizcarra: PJ suspende audiencia de prisión preventiva contra expresidente para este viernes

El Poder Judicial reprogramó para este viernes 27 de junio la audiencia en la que se evaluará el pedido de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. La medida responde a la investigación que enfrenta por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

La sesión de este jueves, que se prolongó por más de tres horas, fue suspendida por el juez Víctor Alcocer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien indicó que los apercibimientos decretados previamente continúan vigentes. La audiencia se retomará este viernes a las 9:00 a.m., ocasión en la que se escuchará la réplica y dúplica de los argumentos, así como el pronunciamiento final del exmandatario, quien deberá asistir de forma presencial.

VIZCARRA SE DEFIENDE

A su salida del juzgado, Vizcarra defendió su disposición a colaborar con la justicia. “La seguridad la he dado siempre. A todas las citaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial he asistido. ¿Peligro de fuga? ¿Cuál? He estado en zonas de frontera como Puno, Tacna y Tumbes, y siempre regresamos. No hemos hecho nada ilegal y eso va a quedar demostrado”, expresó.

La investigación del Ministerio Público sostiene que Vizcarra habría recibido aproximadamente S/ 2.3 millones en sobornos por parte de empresas constructoras, a cambio de favorecerlas en las licitaciones de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.