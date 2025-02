Joaquín Ramírez minimiza allanamiento a sus propiedades: "Noticia antigua"

El alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, se pronunció sobre el megaoperativo de allanamiento e incautación que la Fiscalía realizó a algunas de sus propiedades en la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas.

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre minimizó la diligencia y la calificó de "noticia antigua", asimismo, aseguró que ni siquiera fue notificado sobre el allanamientos a sus bienes inmuebles.

"Es una noticia antigua, no estoy notificado de nada de esas cosas. No tengo noticias de eso, desconozco totalmente [...] no tenemos notificación", señaló Ramírez.

EMPRESAS INVOLUCRADAS

Cabe precisar que el operativo incluye a varias empresas investigadas por los delitos previamente mencionados. Entre las empresas figuran la Universidad Alas Peruanas S.A., Compañía General de Combustibles S.A.C., Constructora Inmobiliaria Habitaria, Norgrifo S.R.L., y otras más.