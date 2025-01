Pedro Castillo vuelve a victimizarse: "Decían que yo huelo mal"

El expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, reapareció en una audiencia del Poder Judicial (PJ), donde se evaluó la apelación presentada por su defensa legal para evitar la instalación de un juicio oral por el presunto delito de rebelión.

Durante su intervención, el exmandatario recurrió nuevamente a la victimización, alegando que durante su mandato siempre ha sido víctima de discriminación por ser un hombre de campo.

"Yo soy un hombre rural, con su sombrero, del campo, oliendo a trabajo. Decían que yo huelo mal, no se me acostumbraba y no me querían dar la mano en el tiempo del Covid, yo huelo a pueblo, esa es la razón que me tiene acá", dijo.

PIDE ARRESTO DOMICILIARIO

Asimismo, Castillo Terrones solicitó que se varíe la prisión preventiva en su contra por arresto domiciliario y el uso de grillete, alegando que cuenta con una vivienda en Lima donde reside su familia.