Andrés Hurtado: abogado dice que ha brindado información relevante y niega colaboración eficaz

Elio Riera, abogado del excómico Andrés Hurtado, dijo que su cliente, investigado por presunto tráfico de influencias y lavado de activos, brindó información muy importante donde resaltaron los nombres de la fiscal Elizabeth Peralta y de la jueza María Vidal, suspendidas de sus cargos por sus presuntos nexos con exanimador.

“Andrés Hurtado ha brindado información relevante que tiene a su disposición con respecto a la doctora Peralta, la doctora Vidal y los vínculos que pretendieron atribuirle. Lo que ha hecho es colaborar con la justicia en el sentido de esclarecer los hechos por los cuales se le imputa a él en un tipo penal”, manifestó a RPP.



COLABORADOR EFICAZ



Consultado si su patrocinado es aspirante a colaborador eficaz, indicó que por secreto profesional no puede dar detalles sobre el tema. Destacó que, en estos momentos, su meta principal no es demostrar la inocencia del ex presentador de televisión, sino sacarlo de la cárcel, le dictaron 18 meses de prisión preventiva.

“Considero que no existen elementos para llevarlo a prisión al señor Andrés Hurtado mientras que la fiscal investiga. Por ese sendero estamos en este momento litigando”, se pronunció. Espera que el recurso de apelación les será favorable tras haber presentado durante la audiencia del último lunes "los mejores argumentos”, dijo.