Martín Vizcarra: “No saldré del país, tampoco me internaré en una clínica ni me autoeliminaré”

Martín Vizcarra acudió hoy al Poder Judicial para el inicio del juicio oral en su contra por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando el exmandatario era gobernador de Moquegua.

Una vez que se levantó la sesión, Vizcarra se reunió brevemente a sus seguidores que lo esperaban, además, respondió algunas preguntas de la prensa.

“Cada vez que hemos sido llamados por la prensa, la Fiscalía, el Poder Judicial, hemos estado presente dando la cara y así va a ser siempre”, aseguró el exmandatario y político. Por otro lado, precisó que no teme la prisión: “en absoluto, todos mis actos han sido honestos, completamente”, aseguró.

Aseguró que seguirá el proceso y no obstaculizarán a la justicia porque sus actos son transparentes: “No saldré del país, tampoco me internaré en una clínica ni me autoeliminaré”, enfatizó y dijo que esto demuestra que se trata de una persecución política.

SOLICITAN 15 AÑOS DE PRISIÓN

Al terminar sus alegatos, el fiscal Germán Juárez Atoche solicita 15 años de prisión efectiva contra el expresidente así como nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Tras ello, el colegiado levantó la sesión y la programó para el lunes 4 de noviembre a las 5 de la tarde.

¿QUÉ DIJO EL FISCAL JUÁREZ?

El fiscal Juárez Atoche también respondió a algunas preguntas de la prensa, indicó que los recursos de la defensa de Vizcarra “son inviables y que solo servirán para dilatar o entrampar el proceso”.