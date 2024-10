Andrés Hurtado: "En ningún momento agarré un avión y me fui del país"

El excómico, Andrés Hurtado, participó este lunes de la audiencia donde se evaluó el recurso de su defensa legal para revocar la prisión preventiva en su contra, en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

Durante su intervención, el también conocido como "Chibolín" argumentó su pedido para llevar su proceso en libertad, alegando que nunca intentó fugarse del país, tras la investigación abierta en su contra.

"No tengo ningún peligro de fuga, nunca lo tuve [...] en ningún momento agarré un avión y me fui del país, no tengo por qué irme. Yo puedo afrontar mi juicio fuera con toda transparencia", manifestó.

PIDE TRABAJAR

En ese sentido Hurtado Grados puso énfasis en su necesidad de trabajar: "38 personas (de su equipo) se han quedado sin trabajo y, prácticamente, sus familias necesitan también del trabajo que yo les brindo", sostuvo.