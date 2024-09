Caso Andrés Hurtado: Elizabeth Peralta colaborará en las investigaciones, según su abogado

En medio de las investigaciones que se le siguen al presentador de televisión, Andrés Hurtado por presunto agravio contra el Estado peruano, el abogado de la fiscal Elizabeth Peralta, Benji Espinoza, reveló que su patrocinada colaborará en las investigaciones.

En declaraciones a los medios de comunicación, Espinoza indicó que su clienta no caerá en el juego de la detención para que pueda hablar en el caso de ‘Chibolín’, por lo que hará respetar los derechos internacionales.

“Acá tienen una defensa (Benji Espinoza), quieren información de la doctora (Elizabeth Peralta), la van a tener, pero a mi no me van a jugar el cuento de que te detengo para investigarte (…) El pacto de New York dice: si los fiscales no quieren respetar (la libertad de arraigo), hay un juez que lo hace respetar (…) Vamos a colaborar, pero en libertad”, enfatizó.

ALLANAMIENTO DE PROPIEDADES

En horas de la tarde de este martes 24 de julio, el Ministerio Público ordenó el allanamiento de las propiedades de Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Augusto Miu Lei, por presunto delito de trafico de influencias y lavado de activos.