Andrés Hurtado ‘Chibolín’ pasa por control de identidad

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que encabeza el juez supremo Juan Carlos Checkley, pasó la audiencia de control de identidad al conductor y cómico Andrés Avelino Hurtado Grados en el local de la Prefectura de Lima. Entre las respuestas, algunas llamaron la atención porque Hurtado no fue específico.

DOMICILIO REAL

Sobre su domicilio real, el cómico señaló que no podía dar una dirección exacta, ya que lo habían desalojado de los dos departamento que alquilaba por la situación que atraviesa, en tanto, indicó que el dueño de la clínica donde se operó le ha rentado un lugar, pero quedó en entregar dicha información a la brevedad, ya que recién le iban a entregar la dirección.

NO RECUERDA NÚMERO DE TELÉFONO

Luego, el fiscal consultó por su número de teléfono, a lo que respondió que no recuerda debido a que padece de TDH, sin embargo, indicó que entregó el celular. Respecto a sus ingresos mensuales, no dio una suma exacta y señaló diversas cantidades, resaltando que tiene 17 auspiciadores y puede llegar a recibir 300 mil dólares o no facturar nada.

Aseguró que no tiene antecedentes penales, en tanto, la fiscal indicó que el médico legista concluyó que Hurtado se encontraba estable, además que debe llevar un control de las enfermedades crónicas que tiene, pues es hipertenso.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A 'CHIBOLÍN'?

El último 19 de setiembre, Andrés Hurtado fue detenido por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el grupo de inteligencia Orión de la Dirandro, en el marco de una investigación que se le sigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. El conductor de televisión fue detenido por siete días.