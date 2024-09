Betssy Chávez reaparece y pide llevar proceso en libertad: "Todos mis derechos se han visto vulnerados"

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, reapareció el día de ayer en una audiencia del Poder Judicial, donde se evaluó el cese de los 18 meses de prisión preventiva que viene cumpliendo en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Durante su intervención, la expremier, quien es investigada por el presunto delito de rebelión en el marco del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, pidió que le permitan llevar su proceso en libertad y cuestionó las condiciones en las que se encuentra reclusa.

"Acabo de pasar una huelga del INPE de más de 2 semanas, que me ha impedido poder encontrarme con mi defensa técnica, poder comer alimentos durante estas dos semanas, mis vitaminas también se han acabado. No he podido tener atención médica, todos mis derechos se han visto vulnerados", cuestionó.

CUESTIONA A LA FISCALÍA

Asimismo, Chávez Chino cuestionó a la Fiscalía de la Nación y aseguró que "no tienen ningún elemento" que pueda sostener la investigación en su contra, por su presunta participación en los hechos del pasado 7 de diciembre de 2022.