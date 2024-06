Aeropuerto Jorge Chávez: Fiscalía inicia procedimiento preventivo tras fallas en sistema de luces

La Fiscalía de la Nación anunció el inicio de un procedimiento preventivo en el marco de la falla en el sistema eléctrico de luces de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ocurrido el día de ayer.

"Fiscalía de Prevención del Delito del Callao inició procedimiento para prevenir los delitos de disturbios y omisión de funciones debido a la falla en el sistema eléctrico de las luces de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Jorge Chávez", publicó el Ministerio Público en su cuenta de X.

De tal modo, la Fiscalía informó que de las acciones preventivas se advirtió indicios del delito de omisión de funciones de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).

PRESIDENTE DE CORPAC DESCARTA RENUNCIAR

Cabe mencionar que el presidente de Corpac, José Luis Barrios, descartó renunciar al cargo tras la suspensión temporal de las actividades en el Jorge Chávez a raíz de la falla del sistema de luces, la cual se pudo resolver casi 12 horas después.

"(¿Usted va a presentar su cargo a renuncia?) No no no, de ninguna manera, descartado", señaló Barrios en declaraciones a la prensa a su salida de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.