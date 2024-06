Abogada de Keiko Fujimori: Solicitud de prisión preventiva revela desconocimiento o ganas de perjudicar

Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori Higuchi cuestionó al fiscal José Domingo Pérez Gómez por solicitar se revoque la medida de comparecencia con restricciones por prisión preventiva para su patrocinada, por supuestamente incumplir reglas de conducta. Dijo que ello evidencia desconocimiento o la intención de perjudicar a la lideresa de Fuerza Popular.

"Diría que es una actuación lamentable que evidencia o el desconocimiento o la total ganas de siempre estar buscando perjudicar a Keiko Fujimori. Lo digo porque el Ministerio Público sabe que hace un año el Juzgado, a pedido de la Fiscalía, estableció las reglas de conducta en las que no se establece en ningún momento la prohibición de que no pueda ausentarse de Lima", dijo.

REGLAS DE CONDUCTA

"Desde el 31 de mayo de 2023 tiene las siguientes reglas de conducta: no variar de domicilio sin previa autorización del Juzgado. Keiko vive en el mismo lugar. No ha cambiado. La segunda regla es la obligación de ir cada 30 días a registrar su huella en el sistema biométrico. Tiene además la obligación de informar todos los meses de sus actividades", manifestó.

"Tiene la obligación de concurrir cada vez que es llamada a una diligencia o a una audiencia. En ningún lado está la prohibición de que no salga de Lima (…) Keiko Fujimori no ha quebrado ninguna regla de conducta; por tanto, no se le puede revocar la comparecencia por prisión preventiva", manifestó la abogada Loza Ávalos en amplia entrevista con RPP.