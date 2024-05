Jaime Villanueva a su salida de la Fiscalía tras rendir declaraciones: “Estoy asumiendo mi responsabilidad sobre actos ilegales”

En medio de las investigaciones que se le siguen a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides por ser la presunta líder de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público, su exasesor Jaime Villanueva rindió declaraciones en la Fiscalía y asumió la responsabilidad del hecho en el que se encuentra involucrado.

Asimismo, Villanueva reveló que se encuentra mortificado por todas las imputaciones que se le han abierto en su contra, pero se rectifica de todas las revelaciones que le ha podido dar al Ministerio Público.

"Yo estoy diciendo la verdad, miren estoy asumiendo mi responsabilidad en todos estos actos, no estoy rehuyendo a mi responsabilidad en todos estos actos o me estoy escondiendo detrás relatos y mentiras, sino estoy afrontando con lo duro y difícil que puede ser reconocer actos bochornosos e ilegales en los que he participado, pero estoy dando la cara y estoy asumiendo esa responsabilidad. Y en ese sentido, yo me reafirmo en que todo lo he manifestado es cierto", aseveró.

ÚLTIMA DECISIÓN DEL PJ

Jaime Villanueva expresó que en su participación como colaborador eficaz ha contado todo lo que ha visto y será decisión final del Poder Judicial (PJ) o Ministerio Público.

“Estoy relatando hechos en los que he participado o de los que he sido testigo y ya será el Ministerio Público o Poder Judicial quienes tengan que determinar la responsabilidad de las personas", mencionó.