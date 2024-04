María Benito: familiares piden que se pueda cumplir fallo judicial que ordena muerte digna

Los constantes dolores musculares y su deteriorado estado de salud impulsaron a Maria Benito y a su familia a comenzar desde diciembre una lucha por acceder al derecho a una muerte digna.

Este es el pedido de Benito, una mujer de 66 años que en el 2014 fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa y sin cura que hoy la mantiene postrada en una cama sin poder moverse.

el pasado 1 de febrero el Poder Judicial (PJ) emitió un fallo reconociendo el derecho de María a no recibir el tratamiento médico que hoy por hoy la mantiene con vida, es decir la desconexión del respirador artificial que la asiste.

Hasta el momento el PJ no se ha pronunciado sobre el pedido de la familia para que un médico de cabecera pueda realizar el procedimiento. En tanto, no solo se convierte en víctima de una terrible enfermedad sino también de una terrible burocracia que no le permite el acceso a una muerte digna.

CASO ANA ESTRADA

El pasado domingo 21 de abril Ana Estrada se convirtió en la primera peruana en acceder a la Eutanasia tras una larga batalla legal por una muerte digna. En este caso, Maria Benito solicita al acceso a un derecho contemplado en la ley general de salud.