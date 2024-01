Caso Pativilca: Fujimori niega tener bienes inmuebles y alerta posible muerte súbita

Esta mañana, 30 de enero, el expresidente Alberto Fujimori participó en la audiencia para cambiar su comparecencia simple por detención domiciliaria en relación con el caso Pativilca.

Durante la audiencia, Fujimori afirmó que no posee bienes inmuebles. "No tengo bienes inmuebles, señor magistrado, a diferencia de lo que se rumorea sobre mi supuesta fortuna millonaria y lingotes de oro. No poseo propiedades inmobiliarias, señor fiscal", expresó el exmandatario.

Fujimori también abordó las declaraciones de su hija, Keiko Fujimori, citadas por el fiscal en su escrito, donde según él se menciona que se encuentra clínicamente estable. Sin embargo, señaló que “puede morir en forma súbita” por los múltiples padecimientos que adolece.

"El señor fiscal hace referencia a una información periodística de mi hija, mencionando que estoy clínicamente estable. Cualquier médico puede decir eso, pero no se menciona nada acerca de lo que estoy atravesando", agregó Fujimori.

DECISIÓN DEL JUEZ

Después de escuchar los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa de Fujimori, el juez Littman Ramírez Delgado, del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio Nacional, anunció que tomará su decisión en un plazo máximo de 48 horas.