Hernán Garrido Lecca calificó de ridícula tesis fiscal que motivó el allanamiento de su vivienda

Esta madrugada, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) allanó las viviendas del exministro aprista Hernán Garrido Lecca; de los abogados José Hauyón y Claudia Ruíz; y del secretario de confianza de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial, Rudy Aguedo.

La diligencia se realiza como parte de la investigación del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’ que implica a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides; y a tres de sus asesores. Ellos, presuntamente, encabezarían una organización criminal que habría dado favores a congresistas a cambio de respaldo político.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

“Estoy anonadado, sorprendido, por lo ridícula de la argumentación para solicitar el allanamiento (que) se basa en una solicitud de la Fiscalía al Poder Judicial argumentando que yo he sido parte de una organización criminal para influenciar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el nombramiento de la Dra. Benavides como fiscal suprema", señaló Garrido Lecca en entrevista con RPP.

"¿Ustedes creen que yo soy capaz de influenciar en 7 magistrados con un curriculum intachable de la JNJ que, por unanimidad, nombraron fiscal suprema a la doctora Benavides (…) En el hipotético negado de que eso sea cierto, tengo que concluir -y le exijo al fiscal de la Nación que se pronuncie- porque lo que están diciendo es que los 7 miembros de la JNJ son también parte de la organización criminal", sostuvo.

SERÍAN CÓMPLICES

"No conozco al señor Villanueva, no lo he visto nunca en mi vida; no conozco a los otros señores que trabajan con él. No conozco a las otras personas que han sido allanadas, salvo al Dr. Hauyón. No piso el Congreso (…) La resolución de allanamiento también dice que yo he influenciado en los miembros de la JNJ (…) Llamen a los 7 miembros de la JNJ y pregúntenles a ellos porque serían mis cómplices", agregó.