Pedro Castillo sobre su mensaje golpista: "Ha sido de carácter político"

El expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, reapareció este lunes en una audiencia del Tribunal Constitucional (TC), donde se evaluó el pedido del exmandatario para dejar sin efecto la orden de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por su intento de quebrar el orden constitucional el pasado 7 de diciembre.

Durante su participación en la audiencia, el vacado exjefe de Estado aseguró que no corresponde el delito de rebelión en su caso, puesto que no se alzó en armas y aseguró que su mensaje a la Nación, con el que pretendió cerrar el Congreso y tomar las instituciones públicas, fue "de carácter político".

"Era (su mensaje golpista), un mensaje de carácter político, nunca me levanté en armas, no tuve ni siquiera un cortador de uñas en mi mano, no se coordinó con nadie, no llamé a ningún policía, no puse una tanqueta", manifestó.