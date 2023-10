Pedro Huilca: Poder Judicial leerá hoy sentencia, luego de 31 años

Hoy se programó para las 5 de la tarde la lectura de la sentencia por el caso del asesinato de Pedro Huilca, exsecretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Luego de 31 años, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria emitirá el fallo en el cual el Ministerio Público formuló acusación contra el ex asesor Vladimiro Montesinos, los integrantes del denominado Grupo Colina, entre otros ex altos mandos del desactivado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

MÁS DE 30 AÑOS BUSCANDO JUSTICIA

El crimen del líder sindical, Pedro Huilca, ocurrió el 18 de diciembre de 1992, cuando salía de su domicilio acompañando a sus hijos en el distrito de Los Olivos. En su auto fue acribillado por un desconocido, luego, varios desconocidos dispararon contra su casa y el asfalto. Tras el ataque, los agresores huyeron a pie.

De acuerdo a la esposa de Huilca, Martha Flores Gutiérrez, dos horas después del crimen, el gobierno anunció la captura de los responsables, pero eso levantó más sospechas.

“El asesinato fue a las 8 de la mañana. A uno de los supuestos culpables que se apellidaba Huamán lo tenían capturado desde las 6. Otro, un vendedor que estaba saliendo con sus mercancías, tenía más de 60 años. Yo le dije a la Policía, cuando me enseñaron a los arrestados, que ellos no eran. La Policía insistía que sí. Y para marearme, me llevaron de comisaría en comisaría, enseñándome librillos de fotos con denunciados. Me decían: '¡es este!', señalando fotos (...) Nunca lo acepté. Yo vi a los asesinos esa mañana, yo vi a Martin Rivas", dijo en declaraciones al semanario Hildebrandt en sus trece.

Finalmente, tras varios años, la Fiscalía acusó a Vladimiro Montesinos; Santiago Martin Rivas, exjefe del grupo militar Colina; y como autores intelectuales a Julio Salazar Monroe, Juan Rivero Lazo y Federico Navarro Pérez.