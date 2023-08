Alejandro Soto: Procuraduría pide iniciar investigación preliminar por presunto delito de concusión

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Procuraduría General del Estado solicitó que se de inicio a la investigación preliminar contra el congresista y presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, por el presunto delito de concusión.

"Procuraduría General del Estado solicita el inicio de diligencias preliminares contra el congresista Alejandro Soto Reyes, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión", se lee en el tuit de dicho organismo.

Este anuncio se da apenas unas horas después de que el Poder Judicial dispuso la apertura de un juicio oral contra Soto Reyes por el pago de una reparación civil, en el marco de la demanda por presunta estafa que interpuso la empresa Waynapicchu S.A.

SE AFERRA AL CARGO

A pesar de sus denuncias y las voces que piden su renuncia, el presidente del Congreso descartó dar un paso al costado y restó importancia a los medios de comunicación que informan sobre sus acusaciones.

"Yo no voy a dejar el cargo por una renuncia voluntaria como ellos quisieran. Si tengo que dar un paso al costado, será porque quienes me han elegido tengan que tener argumento suficiente [...] pero en tanto y en cuanto eso no ocurra, estoy firme para afrontar las circunstancias que vienen", dijo.

"La prensa limeña no quiere perder y me da duro y me sigue dando duro, ¿no?, pero se equivocan conmigo porque poco y nada me interesa lo que ellos digan, los periodistas no votan en el Congreso de la República", añadió.