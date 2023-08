Jueza Acosta se pronuncia por liberación de detenidos en el “Bunker de la Pantera Rosa”

La jueza Nathaly Acosta, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Corte de Lima Este, se pronunció sobre los cuestionamientos en su contra tras haber rechazado dictar prisión preventiva contra 18 presuntos integrantes del Tren de Aragua, que fueron detenidos por la Policía Nacional en el “Bunker de la Pantera Rosa”, en San Juan de Lurigancho.

En entrevista para 24 Horas Mediodía señaló que tres de las personas imputas se les ha dictado prisión preventiva, puesto que había prueba suficientes de parte de testigos, mientras que la otras personas, la Fiscalía no ha presentado la documentación necesaria contra los demás delitos.

“Respecto a la droga se encontró 40 gramos de marihuana y 3 gramosa de pasta básica de cocaína. Con esas evidencias la Fiscalía acude a mi despacho y solicita la prisión preventiva, pero no establece relación, no se evidencia relación con lo encontrado”, acotó la jueza Acosta.

“De la carpeta fiscal hay dos informes de registro personal, respecto a drogas todos negativos, respecto a moniciones todos negativos. Esto quiere decir que no se les ha encontrado en posición directa droga ni municiones. Porque el mismo Policía suscribe en las actas negativos”, acotó.

Según la jueza, de las 21 personas detenidas a fines de julio en un búnker de la avenida Próceres de Independencia, en San Juan de Lurigancho, 18 de ellas han sido puestos en libertad bajo comparecencia con restricciones, entre las que se ha dispuesto su salida del país.

“Para poder tomar esta decisión únicamente he tomado en cuenta todos los lineamientos que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional nos señala. Nos dicen que no solo se debe tomar en cuenta lo que dice el Código Procesal Penal, si no una serie de sentencia emitidas”, señaló.

Sobre José Armando Gonzáles Gonzáles (27), cómplice del abatido ‘Maldito Cris’, la jueza señaló que no puede sumar antecedentes contra el imputado puesto que no le compete. Además, señaló que la Fiscalía debió presentar los elementos de convicción suficientes para generar una sospecha contra los imputados.