Pedro Castillo insiste en que está "secuestrado" y vuelve a atacar a la prensa y la Fiscalía

El expresidente de la República, Pedro Castillo, reapareció este jueves en la audiencia de tutela de derechos planteado por su defensa legal para que se admita la inclusión de una serie de testigos que, supuestamente, corroborarían que hubo un complot en su contra el pasado 7 de diciembre, fecha en la que fue vacado tras intentar un golpe de Estado.

Durante su intervención, el golpista exmandatario recurrió, una vez más, a su discurso de victimización y aseguró que se encuentra "siete meses secuestrado" tras su vacancia y posterior detención por intentar quebrar el orden constitucional.

"Estoy acá 7 meses secuestrado y hasta el día de hoy no tengo derecho a tener una comunicación con mis hijos, con mis padres y con mi familia. Pueden quitarme la libertad, pero no pueden quitarme el derecho a comunicarme", dijo.

ACUSA A LA PRENSA Y LA FISCALÍA

Asimismo, Castillo Terrones aseguró que existe un complot entre los medios de comunicación el Ministerio Público para perjudicarlo más por los actos de corrupción que se le acusan, así como los presuntos delitos de rebelión y, alternativamente, conspiración.

"Hoy me estoy convenciendo cada vez más de esta alianza de la Fiscalía con los medios de comunicación [...] al final no van a encontrar ni una prueba, porque yo no vine a robar, ni a estafar ni a violar a nadie", sostuvo.