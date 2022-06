Zamir Villaverde aceptó que cometió delitos para obtener beneficios, confirmó su abogado

Julio Rodríguez, abogado del investigado empresario Zamir Villaverde quien se encuentra actualmente bajo prisión preventiva, reconoció que su patrocinado podría aceptar "los cargos centrales de atribución" que hace el Ministerio Público; no obstante, adelantó que no se aceptaría "la integridad de los cargos porque no todos ellos se han materializado".

"Estamos en la etapa de confirmación de todo aquello que el señor Villaverde ha ido narrando y de todo aquello que ha ido entregando, y me refiero básicamente a documentación en sentido amplio. Es muy abundante la información entregada y es por lo tanto muy abundante la exigencia corroborativa que tiene que realizar el Ministerio Público", indicó.

El abogado de Zamir Villaverde detalló que el investigado empresario ha reconocido "algunos hechos" atribuidos por el Ministerio Público, entre estos actos de tráfico de influencia para la contratación en el Estado y colusión. Estos hechos, agregó, tendrán que ser corroborados por el Poder Judicial en el marco de un procedimiento.

Al ser consultado sobre si Zamir Villaverde ha aceptado la comisión de delitos, el abogado dijo que "no hay otra posibilidad". Según explicó, el proceso de corroboración de la información que ha entregado a la Fiscalía va a depender "de la cantidad de información que se narra al Ministerio Público y la forma en la que esa información tiene que ser demostrada".